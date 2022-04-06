Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт республики Конго

Звезда Голливудских фильмов, 61-летний Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт демократической республики Конго.
Новость об этом событии разместило на своих страницах издание Actualite.
По словам Жан-Клода Ван Дамма, своей задачей в роли посла демократической республики Конго он видит поддержку экологии и дикой природы.
Кроме этого, Жан- Клод Ван Дамм намерен оказывать содействие в привлечении инвестиций в эту Центрально-африканскую страну, в частности, в сферу сельского хозяйства Конго.
Напоним, Жан-Клод Ван Дамм — американский актер бельгийского происхождения, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен и продюсер; культурист, мастер боевых искусств.
За свою карьеру Жан-Клод Ван Дамм снялся более чем в пятидесяти фильмах.
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