«Я из Челябинска же, ну!»: Стас Ярушин прокомментировал возможный отъезд из России

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин уверен, что сейчас появилось много новых перспектив для роста.

Известный актер, шоумен и продюсер Стас Ярушин признался в соцсети, что его довольно часто спрашивают о том, намерен ли он вслед за другими знаменитостями уехать из России.

Отвечает он довольно доходчиво и прямо.

«Не дождетесь! Россия — это моя Родина, здесь моя семья, работа, друзья — у меня здесь все. Да банальное, все, что я сделал в своей жизни сейчас, я сделал именно здесь. А бежать куда-то, когда стало сложнее, я не намерен, я из Челябинска же, ну. Любые трудности — это возможности для роста, я убежден», — написал в микроблоге Стас Ярушин.

Он рассказал, что у него сейчас немало интересных проектов, под которые уже найдено финансирование. Стас Ярушин убежден, что количество тех, кто хочет уехать из России, за последнее время уменьшилось.

«Народ включил голову, а не эмоции, респект. А те, кто уехал, уже возвращаются обратно, и это тоже показатель. А кто не вернется, пусть там и сидит. Короче, не получилось опять посеять раздор у нас, сплотились так сплотились, так вот все и бесятся там», — заключил Стас Ярушин.

Напомним, ранее он высказывался в адрес уехавших звезд, заявляя, что будет против их возвращения в Россию.

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