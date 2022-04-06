«К чему такое бегство?»: Курбан Омаров прокомментировал новости о продаже Иваном Ургантом недвижимости в Москве

Экс-супруг Ксении Бородиной искренне не может понять мотивации Ивана Урганта и всех, кто в спешке покидает Россию.

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров в последнее время видит себя экспертом в вопросах эмиграции.

Он часто высказывается в своем телеграм-канале на тему отъезда звезд из России на фоне происходящих в мире событий.

На этот раз Курбан Омаров прокомментировал сообщения о том, что телеведущий Иван Ургант распродает свою московскую недвижимость.

«Будто бы он уже ведет переговоры по загородному дому в «Горках-10» и апартаментах в «Москва-Сити». Сам Иван пока что с официальными заявлениями не выступал. После разразившегося скандала шоумен, в принципе, стал очень молчаливым. Надеюсь, эта информация окажется неправдой», — написал Курбан Омаров.

Он считает, что Иван Ургант нужен своим поклонникам в качестве надежды на лучшее. Курбан Омаров искренне недоумевает, по какой причине знаменитости решили именно сейчас покинуть Россию.

«Конечно, дыма без огня не бывает. Я вообще не понимаю, к чему такое бегство? Что за страх гонит вас отсюда? Или вы всегда держали это в голове? Ни у меня, ни у моих родственников, даже бывших, не было и мысли уезжать отсюда. Мы тут родились, выросли и поднялись. Тут же и будем, когда трудно. Вместе со всеми!» — пообещал Курбан Омаров.

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