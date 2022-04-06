Взгляды разошлись? Тарзан и мама Королевой отписались друг от друга в социальных сетях

Совсем недавно Сергей Глушко нахваливал Людмилу Порывай на телевидении.

Похоже, что очередная семья не прошла проверку на прочность, по крайней мере на просторах Интернета.

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Муж Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) и мама певицы Людмила Порывай отписались друг от друга в социальных сетях. При этом совсем недавно танцовщик горой стоял за любимую тещеньку, защищая ее стиль и радуясь ее замечательному характеру.

Отметим, что ранее Сергей Глушко открыто поддержал позицию России относительно последних событий. При этом родиной и его жены Наташи Королевой, и ее мамы Людмилы Порывай является Украина. Экс-жена Игоря Николаева в этой ситуации хранит в Интернете гробовое молчание.

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