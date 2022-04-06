4 миллиона рублей! Тяжелобольной Зайцев оказался крупным должником

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев уже давно болен болезнью Паркинсона, но даже в этом состоянии он пытался не только творить свои модели, но и самостоятельно вести хозяйство в своем Доме моды.

Правда, увы, не очень удачно. По данным КП, на компанию Вячеслава Зайцева подал иск Департамент городского имущества Москвы. Он пытается взыскать с кутюрье 4 млн 293 тысячи рублей, это пени за несвоевременное внесение арендных платежей.

К слову, это не первые разбирательства Вячеслава Зайцева с властями Москвы. Ранее с него пытались отсудить 58 млн рублей за аренду, в итоге сумма уменьшилась до 19,4 млн.

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