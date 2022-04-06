Пока, Гарри Поттер! В России ограничили продажу электронных книг о юном волшебнике

В 9 апреля в крупнейшем интернет-магазине нельзя будет купить электронную версию поттерианы.

Гарри Поттер улетел из России на метле. А может быть, трансгрессировал…

В любом случае, книжный сервис MyBook сообщил, что по решению правообладателя книги о юном волшебнике изымаются из доступа для российских читателей. Также нельзя будет купить электронные версии романов в интернет-магазине «ЛитРес» — начиная с 9 апреля.

Конкретные причины, почему «Гарри Поттера» нельзя будет читать в России, не называются, но, очевидно, что это еще одна ограничительная мера из стран запада. Ранее, например, известный американский писатель Стивен Кинг объявил, что перестанет сотрудничать с издательствами из РФ на фоне событий на Украине.

Что касается бумажных книг «Гарри Поттера», то те экземпляры, что уже напечатаны и лежат на полках магазинов, из продажи убирать не будут. Вопрос о новых изданиях пока остается открытым.

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