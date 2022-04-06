«Мои самые вкусные детишки»: Валера Блюменкранц из «Дома-2» запечатлелся с детьми от разных жен

Бывший участник «Дома-2» Валерий Блюменкранц, наконец-то, чувствует себя по-настоящему счастливым. Он наладил общение и с бывшей женой Татой Блюменкранц, и с новой супругой Аней Левченко.
Тата Блюменкранц даже позволила Валере взять к себе в гости в Санкт-Петербург четырехлетнюю дочку Бетти. Аня Левченко хорошо приняла малышку, к которой всегда относилась с теплотой.
Да и повод был отличный — первого апреля Левченко и Блюменкранц праздновали год своему сыну Давиду, и его старшая сестренка Бетти побывала на торжестве.
Снимком, сделанным во время детского праздника, Валерий Блюменкранц поделился в микроблоге. Счастливый отец предстал с дочкой Бетти и сыном Давидом.
«Мои самые, самые, самые вкусные детишки», — подписал фото Валерий Блюменкранц.
Подписчики восхитились кадром, многие считают, что и сын, и дочка похожи на Валеру.
«И все на одно лицо!». «Очень красивые и стильные детки», «Гены папы», «Бэтти в породу отца пошла, а вот сын — копия брат Ани», «Очень похожи на папу. Здоровья всем», — высказались в Сети.
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