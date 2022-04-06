«У нас в семье пополнение»: Рита Агибалова из «Дома-2» поделилась прекрасной новостью

Экс-участница реалити-шоу Рита Агибалова радуется появлению на свет щенков у домашней питомицы Мии.

Экс-участница «Дома-2» Рита Агибалова поделилась хорошей новостью с подписчиками. Домашняя питомица Риты и ее семьи, ретривер Мия, принесла потомство.

«У нас в семье пополнение», — сообщила Рита Агибалова в соцсети.

Публикацию она проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена Мия и ее крохотные щенки. Их несколько.

Фото умилило подписчиков Риты Агибаловой. Они удивляются тому, как быстро пролетело время. Ведь Мия еще совсем недавно сама была щенком.

«Чудо чудесное! С пополнением! Всем малышам желаю найти любящий дом!», «Вроде совсем недавно она у вас появилась, сама была щенком», «Ути, какие заи! Милота», — умилились в Сети.

Напомним, накануне, пятого апреля, Рита Агибалова отметила седьмую годовщину совместной жизни с мужем Павлом Марсо.

Супруги воспитывают двоих детей и уже несколько лет живут на Северном Кипре, куда переехали жить из Москвы.

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