Хромченко хвалила: Муцениеце похвасталась новым костюмом самого модного цвета

Агата Муцениеце, яркая и гламурная на сцене проекта Первого канала «Голос. Дети», в обыденной жизни предпочитает вещи удобные в носке, которые не сковывают движений. Мини-юбки она в принципе не переносит из-за комплекса по поводу своих ног.

Тем не менее, ведущая внимательно следит за последними трендами и руководствуется ими, выбирая вещи в магазине.

На сей раз Агата Муцениеце приобрела монохромный брючный костюм из трикотажа с брюками джоггерами самого модного оттенка сезона – цвета «барвинок». В 2022 году году такой статус ему присвоил Институтом Pantone.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» замечала, что это очень многогранный и глубокий тон, она советовала его женщинам, которые хотят показать себя модницами.

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