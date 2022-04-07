«Ноги невероятно длинные!»: Пугачева в матовом платье с высоким разрезом подчеркнула изящность форм

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Наталья Родионова похвалила Примадонну за выбор вечернего наряда. Но нашла, чем дополнить этот элегантный лук.

Алла Пугачева в одном из интервью призналась, что рядом с детьми — двойняшками Гарри и Лизой, а также мужем ей хочется выглядеть моложе. Отсюда и метаморфозы в звездном гардеробе Примадонны. Вместо балахонов на светских раутах певица щеголяет в вечерних силуэтных нарядах. На одном из таких мероприятий артистка предстала в черном матовом платье с высоким разрезом. Певица сделала ставку на стройность ног, отдав предпочтение туфелькам с ремешком на щиколотке.

Имидж-стилист Наталья Родионова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro оценила аутфит Примадонны, назвав его совершенным. Однако эксперт в сфере моды нашла, чем дополнить лук певицы. К примеру, заменить простые туфельки, на обувь со стразами.

«Черное длинное платье — безупречный выбор для вечернего аутфита. Интересное оформление декольте слегка удлиняет шею и осветляет зону у лица, в то время как глухой круглый вырез смотрелся бы мрачно. Высокий разрез делает ноги невероятно длинными, смотрится изящно и не выглядит вульгарно, как это часто бывает с длинной мини. Прямой фасон платья отлично подходит для фигуры Аллы Борисовны, скрывая все нюансы. При этом платье остается женственным за счет разрезов на рукавах, подоле и декольте. А вот для фигуры приталенного типа нужно будет добавить пояс, иначе платье будет смотреться мешковатым. Я бы заменила туфли на модель с декором из страз или крупных камней, сейчас обувь простит наряд. Из украшений можно добавить акцентный браслет и сумочку со стразами или яркий клатч», — отметила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. В профессии более двух лет, закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс «Стилист 3.0», имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

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