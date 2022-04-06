Musicgram! Валерия запустила новую социальную сеть с творческим уклоном

Валерия и ее муж Иосиф Пригожин уверены, что у их площадки большой потенциал.

Певица Валерия объявила в своем телеграме о запуске собственной социальной сети под названием Musicgram.

Как утверждает Валерия, ее площадка будет иметь принципиальную направленность – работать не во имя развлечения и провождения времени, а для раскрытия творческого потенциала людей.

С открытием новой социальной сети, говорит Валерия, людям будет намного проще проявить себя, находясь в любой точке Земли.

«У нас большая многонациональная страна, я за долгие годы в профессии объездила всю Россию, и могу с гордостью сказать, что абсолютно в каждом регионе, в каждом городе — есть огромное количество талантливых музыкантов, артистов, композиторов, поэтов, блогеров, хореографов. Все эти люди — и есть наше национальное достояние. Талантливым людям нужно помогать, поэтому отличительной особенностью нашей платформы является, прежде всего, ее полезность», — написала в своем телеграме Валерия.

Она уверена, что открытие Musicgram выведет отечественную сферу развлечений на новый уровень. Открытие соцсети произойдет в ближайшее время.

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