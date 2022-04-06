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Кавалер из касты французских миллионеров: кто оплачивает красивую жизнь Литвиновой в Париже

Актриса, как выяснилось, встречается с владельцем замков и отелей.

Кавалер из касты французских миллионеров: кто оплачивает красивую жизнь Литвиновой в Париже
Рената Литвинова. Фото: Global Look Press

Актриса Рената Литвинова, которая с недавних пор живет в столице Франции Париже, встречается в Европе с богатым миллионером.

Рената Литвинова и Земфира
Рената Литвинова и Земфира. Фото: Global Look Press

Еще год назад в интервью журналу Tatler звезда обмолвилась, что у нее появился кавалер из «привилегированной касты французских миллионеров». У этого богача есть несколько замков и отелей в собственности.

Поговаривают, что олигарх буквально пылинки сдувает с Ренаты Литвиновой. К примеру, часто охапками передает для нее красивые розы, дарит дорогие украшения.

Напомним, что Рената Литвинова примерно месяц назад покинула Россию. Вместе с ней на чужбину отправилась ее давняя подруга певица Земфира.

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