«Только посмотрите»: Клава Кока похвасталась остромодными джинсами со стразами

Клава Кока является известной исполнительницей. За последние пять лет она стала популярной певицей и записала дуэты с Нилетто и Александром Реввой. Молодая блондинка успела выступать на «Новой волне» и щегольнуть на музыкальных премиях.

Она часто меняет имидж, предпочитая выглядеть ярко и дерзко. Также артистке нравятся наряды в стиле 2000-х годов. В ее гардеробе есть платья с разрезами и джинсы клеш.

Не так давно Клава вернулась из отпуска в Дубае. Она провела время с Егором Кридом, расхаживая по городу в мини-шортах. А вот 6 апреля она решила поделиться кадрами со съемок.

На этот раз певица предстала в повседневном образе с майкой, белой рубашкой на узле и джинсами, которые были усыпаны стразами. Кока отметили, что снималась в них для фотосессии и осталась в восторге.

«Только посмотрите на эти джинсы! Через 4 часа встаю на съемку, 20-ти часовую смену, а я в 3 ночи хожу от зеркала к зеркалу и смотрю как сверкают стразы! Ха-ха-ха-ха», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, какой лук выбрала артистка. Многие стали писать ей комплименты. К слову, джинсы с высокой талией и стразами стремительно возвращаются в моду, по мнению стилистов. «Какие классные», «Необычные», «Джинсы кайф», «На тебе все идеально сидит», «Очень крутые джинсы», «Вы так одеваетесь, что я вспоминаю свой гардероб 15 лет назад», — стали писать подписчики.

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