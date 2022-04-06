«Поминки в большом ресторане для народа»: Собчак вспомнила, как Жириновский представлял свои похороны

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» вспомнила, как в 2013 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский представлял свои похороны.
«Я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале, большой портрет в черной рамке. Гроб пронесут до старого здания университета, там на автомобиле на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа, и на подушечках ордена».
Как отмечал Владимир Жириновский, на панихиду никого не позовут. «Туда все сами приходят. Я бы хотел артиллерийские залпы и слезные речи», — отмечал политик.
Также Жириновский рассказывал, что бы он хотел услышать на своих похоронах «Что я в чем-то олицетворял историю России конца ХХ – начала ХХI века, сумел так объясниться с народом, что миллионы людей голосовали десятки лет за меня и возглавляемую мной партию. К тому времени я, может, буду уже семь раз кандидат в президенты», — рассказывал Жириновский.
Напомним, что Владимиру Жириновскому на момент смерти было 75 лет. В последние два месяц он находился в больнице, где боролся с последствиями коронавируса.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.