Собчак о Жириновском: «Великий стендапер, который выжил в нулевые в политике»

Телеведущая отметила, что Владимир Жириновский умел «играть» с непростой реальностью. Она считает, что сын политика не сможет занять место отца.

Владимир Жириновский несколько месяцев провел в больнице. Врачи боролись за его жизнь. Однако состояние политического деятеля было нестабильным. Его подключали к ИВЛ. Сообщалось, что в конце марта он с трудом узнавал родных.

6 апреля Вячеслав Володин сообщил, что Жириновский ушел из жизни. Депутаты почтили его память минутой молчания во время заседания в Госдуме.

больше по теме Депутаты Госдумы почтили память Жириновского минутой молчания 6 апреля стало известно о смерти руководителя фракции ЛДПР.

Певица Валерия, Филипп Киркоров и другие артисты выразили свои соболезнования. Жириновский был частым гостем на концертах и передачах, поэтому многие певцы были с ним знакомы лично. Высказалась о случившемся и Ксения Собчак, которая одно время плотно занималась политикой.

«Мы, конечно, ругались, ссорились, всякое было, но ВВ был ярким политиком, образованным человеком и главное — умел „играть“ с непростой реальностью. Умел, как сейчас все выражаются, „между струйками“. Великий стендапер, который выжил в нулевые в политике», — заявила она. «Сын уже, увы, не потянет эту роль и теперь даже интересно, с чем останется ЛДПР, так как вся партия была на одном лидере. В этом есть глубокая ирония: Жириновский всю жизнь призывал мыть ноги в чужих океанах, действовать военно и жестко, и вот впал в кому в самом начале… В момент, когда его мнение реально хотелось послушать. Вот такая вот усмешка бога. Соболезнования близким. Закончилась эпоха, конечно», — добавила она.

Напомним, что единственный сын Владимира Вольфовича, рожденный в браке, Игорь Лебедев, руководил думской фракции ЛДПР почти 11 лет, а потом до 2021 года был заместителем председателя Государственной думы. Также у Жириновского есть внебрачны наследники — дочка Анастасия и сын Олег.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!