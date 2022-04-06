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«Истинный патриот своей Родины»: Шаляпин назвал исторической личностью Жириновского

По словам музыканта, о лидере ЛДПР всегда будет светлая память в сердцах людей.

«Истинный патриот своей Родины»: Шаляпин назвал исторической личностью Жириновского
Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

Музыкант Прохор Шаляпин в «Телеграме» отреагировал на смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский. Фото: Global Look Press

«Все-таки ушел наш Владимир Вольфович.  Светлая память… Историческая личность. Истинный патриот своей страны».

Прохор Шаляпин

Напомним, что о смерти Владимира Жириновского сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Причем это случилось прямо во время заседания Госдумы. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

Напомним, что Владимиру Жириновскому на момент смерти было 75 лет. В последние два месяц он находился в больнице, где боролся с последствиями коронавируса.

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