«Истинный патриот своей Родины»: Шаляпин назвал исторической личностью Жириновского

По словам музыканта, о лидере ЛДПР всегда будет светлая память в сердцах людей.

Музыкант Прохор Шаляпин в «Телеграме» отреагировал на смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Все-таки ушел наш Владимир Вольфович. Светлая память… Историческая личность. Истинный патриот своей страны». Прохор Шаляпин

Напомним, что о смерти Владимира Жириновского сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Причем это случилось прямо во время заседания Госдумы. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

больше по теме Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский В последний месяц жизни известный политик был прикован к постели.

Напомним, что Владимиру Жириновскому на момент смерти было 75 лет. В последние два месяц он находился в больнице, где боролся с последствиями коронавируса.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.