«Истинный патриот своей Родины»: Шаляпин назвал исторической личностью Жириновского

Музыкант Прохор Шаляпин в «Телеграме» отреагировал на смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
«Все-таки ушел наш Владимир Вольфович. Светлая память… Историческая личность. Истинный патриот своей страны».
Напомним, что о смерти Владимира Жириновского сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Причем это случилось прямо во время заседания Госдумы. Депутаты почтили память политика минутой молчания.
Напомним, что Владимиру Жириновскому на момент смерти было 75 лет. В последние два месяц он находился в больнице, где боролся с последствиями коронавируса.
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