«Он бы никогда не позволил себе бросить нас»: Омаров выразил скорбь по поводу смерти Жириновского

Владимир Вольфович умер на 76-м году жизни.

Владимир Жириновский умер в 75 лет в больнице. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты Госдумы почтили память лидера ЛДПР минутой молчания.

«Именно сейчас, именно в этот период его очень не хватало России. Он бы никогда не позволил себе бросить нас в столь трудный час, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе», — написал в своем телеграме блогер Омар Курбанов.

Певица Валерия также отреагировала на печальное известие. Она рассказала поклонникам, что до последнего с мужем Иосифом Пригожиным надеялись, что Владимир Жириновский поправится.

«Сейчас он так нужен стране», — сказала Валерия.

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