«Невосполнимая потеря»»: Ксения Собчак отреагировала на смерть Владимира Жириновского

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» отреагировала на смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
«Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах».
Ксения Собчак продублировала сообщение спикера Госдумы Вячеслава Володина, который назвал Владимира Жириновского ярким и талантливым человеком. Володин в своем сообщении отмечал, что политик всегда был в гуще событий.
Напомним, что Владимиру Жириновскому на момент смерти было 75 лет. В последние два месяца он находился в больнице, где боролся с последствиями коронавируса.
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