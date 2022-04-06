«Невосполнимая потеря»»: Ксения Собчак отреагировала на смерть Владимира Жириновского

Лидер ЛДПР, по мнению многих, был ярким и талантливым человеком.

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» отреагировала на смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах». Ксения Собчак

Ксения Собчак продублировала сообщение спикера Госдумы Вячеслава Володина, который назвал Владимира Жириновского ярким и талантливым человеком. Володин в своем сообщении отмечал, что политик всегда был в гуще событий.

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Напомним, что Владимиру Жириновскому на момент смерти было 75 лет. В последние два месяца он находился в больнице, где боролся с последствиями коронавируса.

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