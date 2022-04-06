Муцениеце одной фразой ответила на сплетни о воссоединении с «мажором» Прилучным

Актриса родила от Павла двоих детей. Вот только вскоре звезду сериала «Желтый глаз тигра» стали видеть в компании «папиной дочки» Мирославы Карпович.

Агата Муцениеце в красках расписывала свой развод с мужем, появляясь в авторском YouTube-шоу. Актриса из фильма «Тобол» не скрывала, что вся та история с переездом, вступлением в холостяцкую жизнь далась ей нелегко. В один момент Агата взяла детей и съехала из частного загородного дома, в котором они жили всей семьей. Вскоре Павла Прилучного стали замечать в компании «папиной дочки» Мирославы Карпович.

Сама же Агата говорила, что человек уже после развода убеждал ее в своей любви, однако его действия говорили об обратном. Кстати, в последнее время в прессе все чаще пишут, что «мажор» Мирославу Карпович уже бросил. Также поговаривают, что Павел давно сошелся с Муцениеце ради общих детей: девятилетнего сына Тимофея и шестилетней дочки Мии.

Агата, в свою очередь, одной фразой отреагировала на слухи о воссоединении с бывшим мужем.

«Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы вы запомнили: два родителя общаются всегда, и, если они общаются в дружеском ключе, они молодцы. Собственно, мы ими и являемся — мы молодцы!» — заключила звезда в личном Telegram-канале.

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