«Можно так сфотографироваться, что без слез не взглянешь»: Кудрявцева — о том, зачем ей фотошоп

Ведущая программы «Секрет на миллион» призналась, что ей, как и другим женщинам, хочется выглядеть молодой.

Лера Кудрявцева призналась в своей слабости. Ведущая программы «Секрет на миллион» объяснила, зачем ей фотошоп. Жена хоккеиста Игоря Макарова ретуширует каждое свое фото, стараясь публиковать в личном микроблоге только самые приличные снимки, достойные восхищения. Светская львица уточнила, что ей хочется выглядеть молодой, но возраст берет свое.

«Потому что на телевидении выставлен хороший свет, он все решает. Если снимок сделан без него, на телефон дома или на улице, то можно так сфотографироваться, что без слез не взглянешь. К тому же всем хочется быть молодыми, красивыми, без морщин, и мне тоже, но нет, возраст берет свое, поэтому я себя в фотошопе подпудриваю», — приводит Wday слова Леры Кудрявцевой.

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