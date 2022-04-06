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«Можно так сфотографироваться, что без слез не взглянешь»: Кудрявцева — о том, зачем ей фотошоп

Ведущая программы «Секрет на миллион» призналась, что ей, как и другим женщинам, хочется выглядеть молодой.

«Можно так сфотографироваться, что без слез не взглянешь»: Кудрявцева — о том, зачем ей фотошоп
Лера Кудрявцева. Фото: Лариса Кудрявцева / КП

Лера Кудрявцева призналась в своей слабости. Ведущая программы «Секрет на миллион» объяснила, зачем ей фотошоп. Жена хоккеиста Игоря Макарова ретуширует каждое свое фото, стараясь публиковать в личном микроблоге только самые приличные снимки, достойные восхищения. Светская львица уточнила, что ей хочется выглядеть молодой, но возраст берет свое.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Лера призналась, что пользуется фотошопом. Фото: Лариса Кудрявцева / КП

«Потому что на телевидении выставлен хороший свет, он все решает. Если снимок сделан без него, на телефон дома или на улице, то можно так сфотографироваться, что без слез не взглянешь. К тому же всем хочется быть молодыми, красивыми, без морщин, и мне тоже, но нет, возраст берет свое, поэтому я себя в фотошопе подпудриваю», — приводит Wday слова Леры Кудрявцевой.

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