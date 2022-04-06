«Это дно», «Быстро переобулись», «Вы в своем уме?»: что пишут сбежавшей Лазаревой россияне

Татьяна Лазарева, перебравшись в Испанию, не стала тихо наслаждаться мирной курортной жизнью. Вместо этого юмористка активно изливает в Сеть какую-то затаенную злость на россиян.

Работая много лет на российском телевидении, она обозвала своих зрителей «тупыми», «пьяницами» и «наркоманами». Налетела на матерей из деревень, заявив, что они «матерятся при детях». В общем нашла немало эпитетов для недавних соотечественников.

Опешившие подписчики тоже не стали молчать. Сейчас, если заглянуть в социальные сети Лазаревой, можно увидеть, что она практически лишена поддержки: люди в комментариях диву даются, что случилось с их некогда жизнерадостной любимицей.

«Татьяна, это дно», «С головой норм?», «Вы в своем уме?», «Да, разочаровали вы нас, быстро переобулись», «Татьяна, вот вы снимались в «ОСП-студии», хорошо у вас получалось. Продолжайте заниматься этим в Испании», «Легко провоцировать, сидя в Испании!» — удивились фолловеры.

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