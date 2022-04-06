«Главное, чтобы моему сыну было хорошо»: 50-летняя Кудрявцева заговорила о своей невестке

Ведущая программы «Секрет на миллион» призналась, что с легкостью поладила с женой сына Жана.

Лера Кудрявцева считает себя человеком открытым и добродушным. Ведущая программы «Секрет на миллион» призналась, что с легкостью подружилась с возлюбленной своего сына Жана. Так, к невестке Лера относится положительно. Тем более что та подарила ей первого внука — малыша Левушку. Телеведущая заверила, что ей очень импонирует то, какой заботой и вниманием ее невестка окружила малютку-сына.

«Думаю, я лучшая свекровь! Со всеми нахожу общий язык, всех люблю и помогаю. Главное, чтобы моему сыну было хорошо. Моя невестка Настя — прекрасная мама, конечно, она гиперопекает, трясется над моим внуком Левушкой, но мне это очень нравится. Я точно не та свекровь, которую ненавидят, мне кажется, Настя меня тоже любит», — приводит Wday слова Леры Кудрявцевой.

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