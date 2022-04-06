Соскучились по Хюррем султан! Мерьем Узерли появится в новом сериале впервые за три года

Последние годы армия поклонников Мерьем Узерли становилась только больше. И это несмотря на то, что актриса давно не появляется на экране. При этом звезда турецкого кино много путешествует, снимается в рекламных роликах, но вот больших ролей на протяжении трех лет у партнерши Халита Эргенча не было.

Кстати, не так давно Мерьем Узерли побывала в Москве. Когда актриса вышла из отеля, у авто ее окружили российские поклонники. Каждый мечтал получить автограф и сфотографироваться с Хюррем султан. Узерли своим фанатам в этой малости не отказала, а потом поспешно села в такси, чтобы не опоздать в аэропорт на свой рейс.

И вот после трехлетнего перерыва Мерьем Узерли вернется на экран. Она снимается в новом сериале. Подробностями о проекте актриса поделилась в интервью для телеканала ET. «У меня в работе есть 10-серийный проект для цифровой платформы. Это будет отличная работа и отличный персонаж. Мы начнем снимать в сентябре. Так что, думаю, сериал покажут в следующем году», — уточнила Мерьем.

Кстати, в последний раз артистка появлялась на экранах в фильме «Улей», который вышел еще в 2019 году. Проект неплохо встретили на Netflix, он даже успел выбиться в лидеры недели по просмотрам. Вот только рейтинги от критиков и зрителей оказались низкими.

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