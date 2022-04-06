Отец Урганта о хейте на Ивана: «Я перестал брать трубку, даже если звонят друзья»

Отец Ивана Урганта Андрей заявил о том, что на его сына обрушилась настоящая травля после того, как тот получил гражданство Израиля. Актер признался, что перестал брать трубки, даже если звонят друзья.

«Про израильское гражданство ничего не могу сказать. Разве у нас это запрещено? Сегодня каждый человек, если он имеет возможность и желание, может получить паспорт любой страны», — прокомментировал Woman.ru Андрей Ургант.

Напомним, на фоне мировых событий Иван Ургант с семьей улетел в Израиль, спровоцировав кучу нелицеприятных слухов. Многие решили, что артист сбежал из своей страны в самый сложный для нее период.

Однако так называемая журналистка Ксения Собчак объявила, что Ургант все же вернулся в Москву. И даже, вероятно, продолжить работать на Первом канале.

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