«Ну не русскую борзую же мне заводить. Я не Никита Михалков»: Митя Фомин – о своей новой любви

Как отметил музыкант, он теперь пастух-трансгендер.

Певец Митя Фомин в студии «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что в его жизни появилась не так давно новая любовь.

«У меня появилась собака. Я даже не подозревал о такой породе. Я выбирал между разными породами. Очень экзотическими», — заявил певец и стал перечислять редкие породы.

«Но мы же переходим на импортозамещение. Что ты выражаешься!», — сказала Алла Довлатова.

«Ну не русскую же мне заводить борзую. С ней надо охотиться. Я же не Никита Михалков. Я не охотник. Только в душе. Эта порода называется Ка де Бо – майорский дог. Это пастушья собака. Я — пастух-трансгендер». Митя Фомин

Напомним, что Митя Фомин – известный российский певец и телеведущий. В этом году ему исполнилось 48 лет.

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