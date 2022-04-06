Недооцененный: Канье Уэст недоволен размером состояния, который ему приписал Forbes

Рэпер и его команда уверены, что доходы звезды занизили раза в три.

Бывшая жена счастлива с новым мужчиной и не дает видеться с детьми. Казалось бы, какие еще проблемы могут испортить настроение богатому рэперу Канье Уэсту? Но вот еще одна напасть — знаменитый журнал Forbes приписал 44-летнему артисту слишком маленькое состояние.

Якобы в скором времени финансовое издание собирается опубликовать очередной список миллиардеров. Канье Уэст, который требует, чтобы его назвали просто Йе, несомненно, будет этом в рейтинге, но всего лишь с 2 миллиардами долларов. В то время как сам рэпер и его команда уверены, что журнал занизил доходы звезды, а на самом деле должна быть указана сумма в 7 миллиардов.

Рэпер считает, что Forbes пытается «контролировать и принижать его, пользуясь своей неприкосновенностью», передает издание The Blast. Хотя сотрудники журнала объяснили команде артиста, что для рейтинга берется в расчет «выручка только за прошлый год», а не «корпоративная стоимость долгосрочных сделок».

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Добавим, что у Канье Уэста имеются большие контракты с производителями одежды Adidas и GAP. Он же не только рэпер, но еще и дизайнер. Но доходы от музыкального бизнеса Йе тоже ошеломительные. Хотя счетоводам Forbes, наверняка, виднее, сколько на самом деле стоит эпатажный мессия от рэпа.

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