Малахов впервые так откровенно рассказал об изменениях в жизни с появлением единственного сына

Шоумен заверил, что теперь он стал глубже ощущать всю свалившуюся на его плечи ответственность.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева воспитывают единственного сына Сашу. Появление ребенка в семье стало событием запланированным и очень счастливым. Сыну шоумена уже четыре годика, он растет смышленым и вдумчивым мальчиком. Телеведущий всегда старается найти время на сынишку, несмотря на всю свою занятость. В одном из интервью Малахов впервые так откровенно заговорил о переменах в жизни после появления в семье малыша.

«Стало больше ответственности, ведь его нужно вырастить, поднять на ноги… Теперь намного меньше думаешь о себе и больше о ребенке», — отметил шоумен.

При этом телеведущий не может с уверенностью сказать, на кого именно внешне похож его сынишка. В нем есть черты мамы — Натальи Шкулевой, а также дедушки и бабушки.

«Одни говорят — на меня, другие — на Наталью, третьи — на дедушку, четвертые — на бабушку. Саша — всеобщий любимчик, и он, понимая это, уже научился нами манипулировать. Знает, что каждому сказать и что спросить», — приводит Wday слова Андрея Малахова.

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