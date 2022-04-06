«Если говорить о том, что я вижу, — она жесткий человек»: Вяльбе высказалась о Тутберидзе

По словам главы федерации лыжных гонок России, к сожалению, с известной наставницей она не знакома лично.

Глава федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе заявила, что тренер российских фигуристов Этери Тутберидзе — жесткий человек.

«К сожалению, с Этери Георгиевной я не знакома лично. Мне сложно судить о том, какая она. Но если говорить о том, что я вижу, она жесткий человек. А в спорте и не должно быть иначе. Если начинать сюсюкаться, то люди сядут на голову и будут ехать». Елена Вяльбе

Как считает Елена Вяльбе, методы тренировок Этери Тутберидзе правильные. В спорте, как она думает, без жесткости нельзя. Тем более что данная методика показала прекрасный результат.

Вяльбе добавила, что преклоняется перед Тутберидзе. В то же время бывшая лыжница подчеркнула, что сама привыкла работать со спортсменами в несколько другой манере, сообщает championat.com.

Напомним, что подопечные Этери Тутберидзе выиграли золотую и серебряную медали на Олимпиаде в Пекине в личном турнире фигуристок. Первой стала Анна Щербакова, а второй — Александра Трусова. В командных соревнованиях золото досталось Камиле Валиевой, еще одной подопечной Тутберидзе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.