Дейзи Ридли вернулась в соцсети после многочисленных обещаний не возвращаться

Звезда новой кинотрилогии «Звездных войн», английская актриса Дейзи Ридли (10 апреля ей исполнится 30 лет) не сдержала слово.

В 2016 году она пропала из соцсетей и начала рассказывать в интервью, что отказалась от зависания в Интернете, чем значительно улучшила свою жизнь. Девушка не раз говорила о том, что социальные сети вызывают зависимость, и она не собирается в них возвращаться.

Актриса продержалась почти шесть лет, но 4 апреля 2022-го «переобулась» и снова сделала пост в популярном западном приложении, с недавнего времени запрещенном в России.

«Выхожу из спячки в социальных сетях обновленной, заряженной и готовой к тому, что я называю своим «годом «Да», — написала Ридли, опубликовав фото с кружкой чая.

Вернулась-таки, красотка! Осталось дождаться, когда сдастся другой ненавистник соцсетей — звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.