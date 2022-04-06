Замдиректора Центра геополитических экспертиз: «Персонажи, которые в Израиле, относятся к европейскому народу»

По словам Натальи Михеевой, Земля обетованная для селебрити — вовсе не трамплин за океан.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Михеева выразила свое несогласие, что для российских селебрити, сбежавших за рубеж, в частности, в Израиль, Земля обетованная — трамплин за океан и некий перевалочный пункт для дальнейших странствий.

«Что касается Израиля, тут все просто: персонажи, которые сейчас там находятся, в той или иной степени относятся к еврейскому народу, их контакты достаточно давние». Наталья Михеева

Как считает Наталья Михеева, для селебрити получить сегодня американскую или европейскую визу не проблема. Стоит только захотеть. В то же время специалист заметила, что за рубежом российские звезды уже не смогут поддерживать прежний уровень дохода. Из-за языкового барьера появляться на их концертах будет только диаспора, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в Израиле сейчас находится певица Алла Пугачева со своим мужем телеведущим Максимом Галкиным. Также в Израиле коротает дни юморист Семен Слепаков. Недавно в эту же страну прибыл и рэпер Джиган.

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