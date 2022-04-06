«Колени бабки! Ужасные ноги!»: Муцениеце увидела себя по ТВ в мини и пришла в ярость

Агата Муцениеце пытается уйти от комплексов, но ей это до конца не удается сделать.

Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце недавно порассуждала в своем телеграме на тему комплексов, предлагая своим подписчикам любить себя такими, какими их создала природа и обстоятельства.

«Как же чертовски важно и правильно любить себя такой, какая ты есть: с прыщами на подбородке, с покусанными губами, в очках и мокрой головой, потому что ты — это ты! И все! Ничего в этом мире не похоже на тебя! Ты уникален в своем «я»! И каждый недочет (как может показаться) — это на самом деле достоинство!» — написала артистка.

Однако на своем YouTube-канале она честно призналась, что все-таки до сих пор не может до конца принимать себя со всеми особенностями внешности. Особенно ее раздражают собственные ноги.

Недавно Муцениеце пересмотрела выпуск программы Первого канала «Голос. Дети», в котором стилисты дали ей мини-юбку, и осталась сильно недовольной своими данными.

«Это были колени бабки! Ужасные ноги, просто ужасные», — заявила ведущая.

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