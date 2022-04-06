«Я нахожусь в страшной ситуации: любое слово отразится на семье»: Лолита объяснила свое молчание

Как отметила певица, у нее есть родственники на Украине.

Певица Лолита Милявская в одном из популярных шоу заявила, что уже давно является невъездной на Украину, из-за чего даже пропустила 79-летие своей мамы.

«Я нахожусь в страшной ситуации: любое слово, какое бы я ни сказала, отразится на моей семье. Если начну говорить все, что думаю, прилетит со всех сторон. У меня же на Украине есть родственники по папиной линии». Лолита Милявская

Как отметила Лолита, ей очень обидно, что различные компании наживаются на россиянах. Сама исполнительница заметила рост цен на некоторые виды продуктов. Тех, кто поднимает цены, она назвала не патриотами.

Напомним, что Лолита Милявская смогла вывезти из Киева свою дочь. При этом она отмечала, что ей помогали самые разные люди в этом нелегком деле.

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