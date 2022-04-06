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«Согласна за 50 тысяч евро»: организатор концертов подтвердил намерение Брежневой спеть для россиян

Как отметил специалист, у него есть прямые контакты с администрацией исполнительницы.

«Согласна за 50 тысяч евро»: организатор концертов подтвердил намерение Брежневой спеть для россиян
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Организатор концертов некоторых российских и зарубежных звезд заявил, что украинская певица Вера Брежнева с радостью споет для россиян.

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

«Да, Вера согласна выступать за 50 тысяч евро. Без проблем, есть прямые контакты от всей ее администрации. С Верой мне приходилось работать, мы летали на корпоративные мероприятия в Ташкент. Тогда у нее цена была 35 тысяч евро».

Организатор концертов

Также организатор концертов заметил, что не откажется спеть в России и Ани Лорак. Она также готова это сделать за 50 тысяч евро. Он заметил, что Лорак заняла нейтральную сторону. По его словам, певица поступила дипломатично. В будущем проблем с выступлениями в России у нее, скорее всего, не будет, сообщает МК.ru.

Напомним, что Вера Брежнева уже не раз негативно высказывалась о России в связи с событиями на Украине. Сама она, по слухам, находится в Европе.

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