«Люблю готовить борщ»: Ани Лорак перечислила фирменные блюда, от которых в восторге ее турецкая дочь

Певица дала понять, что иногда ее все-таки можно увидеть у плиты.

Ани Лорак родила единственную дочь Софию от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В одном из своих интервью украинская певица призналась, что ее теперь уже бывший избранник мечтал именно о наследнице. С отцом своей дочки артистка успела развестись. И причиной стала неверность Мурата. В последние годы супруги жили на две страны. Переезжать за Ани в Москву и бросать свой ресторанный бизнес в Киеве бывший муж певицы не захотел.

Кстати, артистка также назвала свои фирменные блюда, от которых в восторге ее турецкая дочка. Для Софии, к примеру, певица и борщ может приготовить, и курочку запечь.

«Люблю готовить борщ, всевозможные салаты, могу вкусно приготовить курицу, а также жарю самые лучшие блинчики и сырники для моей дочери», — приводит Wday слова Ани Лорак.

Ранее мы писали о том, что певицу лишили именной звезды в родных Черновцах. Сама артистка не выходит за связь с прессой и поклонниками. Она даже удалила свои странички в соцсетях.

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