«Как сложно в России народной артисткой стать»: Пересильд высмеяли на премии «Гвоздь сезона»

Квартет «Заячий стон» во время театральной премии «Гвоздь сезона» представил забавную миниатюру об известной актрисе Юлии Пересильд.

Артисты в какой-то момент вышли на сцену в балетных пачках, после чего напомнили всем собравшимся о полете Юлии Пересильд в космос.

«Где-то на МКС, где холодно и темно, красивая девочка Юля снимается в кино. Пять месяцев подготовки, бюджет миллиардов пять. Как сложно в России стало народной артисткой стать». Квартет «Заячий стон»

Напомним, что Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко побывала в космосе. Они снимали картину «Вызов». На широкие экраны лента должна выйти уже в этом году, сообщает «Комсомольская правда».

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