Мгновенно стройнит: Пугачева в платьице с юбкой-тюльпаном и в замшевом жакете покрасовалась в кедах

После того, как Алла Пугачева с семьей уехала за границу — она, по слухам, сняла в аренду трехэтажную виллу с бассейном в Кесарии, — в прессе стали писать об эмиграции певицы. Сама же Примадонна, находясь в Израиле, вышла на связь с поклонниками, опубликовав видеоролик в личном микроблоге. Она призналась, что уехала за рубеж только чтобы отдохнуть и подлечиться. Оставаться там надолго Алла Борисовна не планировала. Вот только, судя по планам шоумена Максима Галкина (а он собирается дать гастрольный тур по израильским городам в июне), возвращаться домой они совершенно не спешат.

Кстати, свежими снимками шоумен Максим Галкин своих поклонников не балует. Он уточнил, что у него нет никаких моральных и эмоциональных сил это делать. Зато в распоряжении сайта Teleprogramma.pro появилось памятное фото Примадонны, которое было сделано еще в Юрмале.

Алла Пугачева покрасовалась в асимметричном мини-платье с юбкой-тюльпаном в монохромном черном оттенке. На талии у певицы — широкий пояс как отдельная акцентная деталь всего образа. Молодежный аутфит Примадонны дополнили кипенно-белые кеды и замшевый жакетик.

Свои пышные локоны Алла Борисовна оставила распущенными, придав им объема за счет спутанных кудрей. Кстати, такой фасон платья с асимметрией неизменно стройнит, особенно если была подобрана правильная длина. Как говорил историк моды Александр Васильев, Примадонна имеет полное право носить мини.

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