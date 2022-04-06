«Есть свидетели»: фото избитой Анастасии Макеевой шокировали публику

В июне прошлого года Анастасия Макеева пострадала от рук бывшей жены своего мужа Романа Малькова — Светланы. Все случилось после съемок программы Андрея Малахова, где экс-супруги и актриса пытались обсудить сложившуюся ситуацию.

Помощница актрисы Ника Вершинина опубликовала в своем телеграм-канале не только кадры потасовки, в результате которой у звезды театра были зафиксированы побои, но и справки из медучреждения. Примечательно, что многодетная мама первая набросилась на артистку.

«Есть свидетели, и они готовы подтвердить», — подписаны кадры, на которых позировала избитая Макеева.

Добавим, ранее Светлана Малькова утверждала в своих соцсетях об обратном. Якобы она пострадала от рук актрисы, которая первая начала потасовку.

Напомним, накануне свою точку зрения в свете последних событий высказал старший сын Романа Малькова — 17-летний Андрей. В своем телеграм-канале он назвал родную маму по имени и отметил, что она «немного глуповата».

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