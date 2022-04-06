«Снимает себя в супермаркете, покупая салфетки»: Данилко снова раскритиковал Лободу

Как отметил музыкант, для него пиар, которым занимается коллега, не очень.

Музыкант Андрей Данилко, которого все знают под псевдонимом Верка Сердючка, в эфире израильского проекта Pervoe Radio в очередной раз нелестно высказался об украинской певице Светлане Лободе.

«Знаете, очень неудобно говорить о поддержке. Я застал то время, когда нас учили — не нужно делать это открыто. Другие могут снимать себя в супермаркете, покупая салфетки, но для меня это не очень. Мне достаточно смс от тех людей, которые просто скажут: «Михалыч, спасибо». Андрей Данилко

Ранее Светлана Лобода в социальных сетях показывала, как занимается гуманитарной помощью. Она покупала предметы первой необходимости для нуждающихся людей.

Добавим, что до этого Андрей Данилко уже обвинял исполнительницу хита «Твои глаза» в излишнем пиаре. По его словам, ему было смешно видеть, как Светлана Лобода рыдает на камеру. Данилко выразил сомнение, что это было сделано искреннее.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.