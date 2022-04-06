Юлия Ковальчук озвучила цены в узбекском Самарканде на питание, экскурсии и проживание

Певица Юлия Ковальчук в «Телеграм» рассказала о ценах в узбекском Самарканде, куда она не так давно ездила вместе со своим мужем музыкантом Алексеем Чумаковым.

«Итак, проживание в отеле в среднем от пятидесяти до 250 долларов за сутки. Последний, это очень крутой номер». Юлия Ковальчук

Как отметила Юлия Ковальчук, экскурсии в Самарканде стоят 4-5 долларов. Если брать на целый день гида, то цена уже совсем другая – 60-70 долларов. Обед в кафе обойдется в 15-25 долларов. При этом она заметила, что в некоторых заведениях за обед придется отдать и 50 долларов.

Ранее Юлия Ковальчук рассказывала, что мечтала о поездке в Самарканд долгие десять лет. Наконец-то ей удалось наведаться на малую родину своего мужа.

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