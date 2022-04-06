Как приготовить домашние синнабоны
Видео
Как приготовить форель к праздничному столу
Видео

«Переходы будут точечные»: Бутырская высказалась об оттоке российских спортсменов за рубеж

По словам фигуристки, если кто-то и покинет страну, то точно не самые лучшие.

«Переходы будут точечные»: Бутырская высказалась об оттоке российских спортсменов за рубеж
Мария Бутырская. Фото: Global Look Press

Фигуристка Мария Бутырская заявила, что ей очень жаль российских спортсменов, которые сегодня не имеют возможности выступать на крупных международных соревнованиях.

Илья Авербух
Илья Авербух. Фото: Global Look Press

«Переходы в другие страны будут абсолютно точечные. И уходить будут не лучшие. Всегда так было: кто не мог конкурировать в нашей стране, сам искал себе легкий путь, чтобы участвовать на чемпионатах мира и Европы и на Олимпийских играх».

Мария Бутырская

Как отметила Мария Бутырская, отъезд за рубеж российских атлетов вряд ли закончится чем-то хорошим. Как правило, те кто уехали ранее – ничего не добились. Они не стояли на пьедестале почета, сообщает gazeta.ru.

Ранее популярный хореограф Илья Авербух не исключил, что произойдет отток российских спортсменов за границу. Добавим, что Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Илья АвербухИлья Авербух последние новостиМария БутырскаяОлимпиадачемпионат мира