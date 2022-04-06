«Переходы будут точечные»: Бутырская высказалась об оттоке российских спортсменов за рубеж

По словам фигуристки, если кто-то и покинет страну, то точно не самые лучшие.

Фигуристка Мария Бутырская заявила, что ей очень жаль российских спортсменов, которые сегодня не имеют возможности выступать на крупных международных соревнованиях.

«Переходы в другие страны будут абсолютно точечные. И уходить будут не лучшие. Всегда так было: кто не мог конкурировать в нашей стране, сам искал себе легкий путь, чтобы участвовать на чемпионатах мира и Европы и на Олимпийских играх». Мария Бутырская

Как отметила Мария Бутырская, отъезд за рубеж российских атлетов вряд ли закончится чем-то хорошим. Как правило, те кто уехали ранее – ничего не добились. Они не стояли на пьедестале почета, сообщает gazeta.ru.

Ранее популярный хореограф Илья Авербух не исключил, что произойдет отток российских спортсменов за границу. Добавим, что Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

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