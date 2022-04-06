Отдохнувшие и посвежевшие: Виторган с женой готовятся к важному дню

В конце февраля Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик и дочками Кларой и Этель отправились в Латвию. Практически в это же время Россию стали покидать и другие звезды. Некоторые, например, Алла Пугачева и Максим Галкин до сих пор находятся в Израиле, другие уже вернулись домой.

В числе приехавших – семья Виторгана-старшего. Актер с супругой готовятся к проведению творческого вечера, который запланирован на 7 апреля. Об этом Эммануил Виторган сообщил в своих соцсетях, сопроводив публикацию совместным снимком. Фанаты отметили, что отдых пошел супругам на пользу — они посвежели и даже помолодели.

«Приглашаем вас на творческий вечер Эммануила и Ирины Виторган «За все тебя благодарю!». О любви, о дружбе и вообще о жизни… Вы услышите стихи и песни известных авторов, которые специально писали песни для четы Виторган, для их музыкального альбома!» — написал Виторган.

Напомним, накануне семья Виторганов отметилась на прогулке по заснеженной Москве.

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