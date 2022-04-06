«А мы, русские, и бананы еще вырастим»: Николай Басков удивил смелым заявлением

«Золотой голос России» уже не раз высказывался по поводу происходящих в мире событий.

Музыкант Николай Басков в «Телеграм» выступил с достаточно смелым заявлением. Он не исключил, что Россия может в будущем сама начать выращивать бананы.

«Крутые планы. А мы, русские, и бананы еще вырастим». Николай Басков

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить выпуск в первую очередь тех групп товаров, которые страна отчасти вынуждена закупать за границей. «Естественно, бананы мы не производим, и это отдельная статья нашего импорта», — сказал президент.

Заметим, что цены на бананы в России поднялись примерно в два раза за последний месяц. При этом один из основных поставщиков бананов, Эквадор, вынужден уничтожать урожай, потому что нет каналов сбыта. Эта страна ранее присоединилась к санкциям против России.

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