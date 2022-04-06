Светится от счастья: уехавшая из России Пугачева показала стройные ножки на песчаном пляже

В начале марта Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри уехали из России. Семья отправилась в Израиль, где находится по сей день. Причем, муж Примадонны уже освоился на новом месте и даже решил давать концерты. Они намечены на начало лета.

Накануне в Сети появился снимок Аллы Борисовны, на котором она позировала на песчаном пляже. Примадонна блеснула стройными ножки, нарядившись в короткие джинсовые шортики и объемный бомбер.

Фанаты отметили, что Пугачева буквально светится от счастья, настолько полезен ей оказался отдых на морском берегу. Правда, когда было сделано фото – неизвестно. Возможно, в Сети «гуляет» архивный снимок.

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