Бросила трубку: пиар-директор Валерия Меладзе избегает общения с прессой

При этом артист тайно продолжает выступать на частных вечеринках.

Накануне в Сети появилось фото, на котором Валерий Меладзе стоял на сцене с микрофоном и наполненным бокалом. По слухам, певец дал частный концерт в Санкт-Петербурге. Официальной информации по этому поводу нет, так как его пиар-директор Татьяна не желает общаться с прессой.

Журналисты «Комсомольской правды Санкт-Петербург» решили связаться с ней, но попытка не увенчалась успехом. Татьяна, услышав вопрос о возможном участии ее артиста на закрытой вечеринке для российской публики, сначала бросила трубку, а потом попросила повторить ей запрос в мессенджер, сославшись на занятость. Ответа от нее так и не последовало. Об этом пишет издание.

Напомним, ранее о выступлениях Валерия Меладзе в России высказался певец Юрий Лоза. Он отметил, что другого заработка у Меладзе нет.

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