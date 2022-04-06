«Я думал об эмиграции, мне важна картинка»: Влад Лисовец признался, что готовит себя к худшему

По словам стилиста, у него есть возможность покинуть Россию, но пока он этого не делает.

Стилист Влад Лисовец в YouTube-шоу Rasstriga.doc заявил, что готовит себя к самому худшему. При этом он верит, что ситуация как можно скорее разрешится. Лисовец имел возможность покинуть Россию, но не сделал этого в силу определенных причин.

«Я думал об эмиграции, потому что мне очень важна картинка, важны свободные люди вокруг с зелено-синими волосами, девушки солидные и вульгарные. Я люблю на это смотреть, меня это развивает». Влад Лисовец

По словам Влада Лисовца, никто из его близких людей страну не покинул. Хотя среди его знакомых есть люди с недвижимостью за границей. Сам он остается в Москве, потому что у него в столице бизнес.

Напомним, что Влад Лисовец – владелец сети салонов красоты. Он не раз говорил, что у него есть ответственность перед коллективом, поэтому он находится в эти непростые времена в России.

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