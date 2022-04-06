«Есть такая профессия – комик»: Азамат Мусагалиев высказался о происходящих в мире событиях

Шоумен Азамат Мусагалиев в «Телеграм» высказался о происходящих в мире событиях. Юморист ответил на самые интересные вопросы своих подписчиков.

«Выпуск «Однажды в России» выйдет 6 апреля. Вечерние мероприятия, конечно, будут. Вас миллионы – как мы бросим и отпустим? Тяжелее ли стало сейчас придумывать шутки из-за происходящих событий? Что помогает сосредоточиться на работе?», — зачитал вопросы подписчиков Мусагалиев.

«Друзья мои, есть такая профессия – пекарь. Он печет хлеб. Есть такая профессия – таксист. Он возит людей. Есть такая профессия – бухгалтер. Человек ходит каждый день на работу и считает. Есть такая профессия – врач. Он ходит на работу и лечит людей. Есть такая профессия – комик. Он ходит на работу и веселит людей. Вот я так думаю». Азамат Мусагалиев

Напомним, что Азамат Мусагалиев – капитан команды КВН «Сборная Камызякского края». В этом году ему исполнится 38 лет.

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