Новости шоу-бизнеса: Ургант экстренно продает недвижимость в России, цена билетов за концерт Галкина в Израиле, почему у Нетребко на душе кошки скребут

Об этих и других популярных новостях – в обзоре Teleprogramma.pro.

Вернувшийся из Израиля Иван Ургант, похоже, надолго не собирается задерживаться в России. Накануне в Сети появилась информация о том, что телеведущий продает свою элитную недвижимость.

Тем временем стало известно, сколько стоят билеты на концерт Максима Галкина в Израиле. Об этих и других новостях из мира звезд, которые читали чаще всего 5 апреля, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Иван Ургант продает недвижимость в России

На днях Иван Ургант с семьей вернулся из Израиля. По слухам, экстренный отпуск был связан с тем, что родные телеведущего подавали документы на получение израильского гражданства, которое, к слову, у шоумена есть с 2018 года.

Накануне стало известно, что Ургант решил продать недвижимость в России. В собственности у Ивана – элитный особняк в Подмосковье и апартаменты в «Москва-сити».

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Ольга Кормухина назвала Ивана Урганта обидным словом

Тем временем некоторые артисты продолжают сыпать негатив в адрес Ивана Урганта. Так, например, певица Ольга Кормухина называла шоумена обидным словом.

«Кто такой Ургант? Прыщ на теле моей родины, а прыщи проходят», — сказала Кормухина.

Сколько стоят билеты на шоу Максима Галкина в Израиле

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими двойняшками уехали в Израиль. Шоумен не стал сидеть без дела и уже взялся за организацию концертов. Они намечены на начало лета.

Накануне стало известно, что цена за один билет на концерт стоит от шести тысяч рублей. А за места поближе к сцене фанаты заплатят по 10 тысяч рублей.

У Анны Нетребко на душе кошки скребут

На днях Анна Нетребко, у которой, к слову, есть гражданство Австрии, четко обозначила свою позицию – она перешла на сторону Европы. После этого некогда жизнерадостная и активная в социальных сетях оперная дива все чаще стала изъясняться с публикой загадками.

Накануне она решила показать народу какие-то знаки, возможно, связанные с астрологией. Видимо, на душе у артистки кошки скребут и ей хочется как-то прояснить свою судьбу.

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Валерию Меладзе предрекли печальное будущее

А вот Валерий Меладзе за свое будущее не беспокоится. Хотя, по словам звездного промоутера Сергея Лаврова, — надо бы. Лавров считает, что артист вряд ли сможет построить карьеру за границей, даже несмотря на то, что недавно жестоко раскритиковал Россию.

«Где и кому он там (за границей) интересен? Вы же знаете, что у нас очень локальный рынок. Может быть, еще интересен в странах, где есть наши диаспоры», — сказал Лавров.

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