За одним столом: Андреева поужинала с Чубайсом в ресторане Стамбула

Актриса отметилась за одним столом с экс-главой «Роснано» и его женой.

Вслед за многими знаменитостями из России уехала и жена Федора Бондарчука Паулина Андреева. Накануне ее сфотографировали в одном из дорогих ресторанов Стамбула.

Актриса была за одним столом с друзьями – Анатолием Чубайсом и его женой, режиссером Авдотьей Смирновой. Звезды ужинали и что-то бурно обсуждали. Снимки компании появились в соцсетях.

«Прямо сейчас в стамбульском ресторане «Isola» заседают Паулина Андреева и Чубайс со своей Дуней. За одним столом, что удивительно», — сообщил автор Telegram-канала Pink Birkin.

Добавим, слухи о том, что Анатолий Чубайс покинул Москву и отправился в Турцию, появились 23 марта. Экс-глава «Роснано» внезапно уволился с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и исчез из поля зрения журналистов.

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