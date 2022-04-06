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«Нателла оплачивала»: стало известно, что на самом деле связывает Лободу и Линдеманна

Ранее считалось, что рокер может быть отцом младшей дочери Светланы.

«Нателла оплачивала»: стало известно, что на самом деле связывает Лободу и Линдеманна
Светлана Лобода. Фото: соцсети

Несколько лет назад в Сети поползли слухи, что Светлана Лобода крутит роман с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Подозрений стало еще больше после того, как артистка назвала свою младшую дочь Тильдой, а потом  появилась в новом клипе Линдеманна.

Тилль Линдеманн и Светлана Лобода
Тилль Линдеманн и Светлана Лобода. Фото: Евгения Гусева/КП

Концертный директор Кирилл Чибисов отметил, что между Лободой и Линдеманном были чисто коммерческие отношения, а ту самую «любовь» придумала теперь уже экс-продюсер Светланы Нателла Крапивина.

Нателла Крапивина
Нателла Крапивина. Фото: Global Look Press

«Официально подтверждения отцовства не было. По слухам, Нателла придумала и оплачивала Тиллю якобы «роман» с Лободой», — сообщил Чибисов в беседе с «МК.ru».

Напомним, ранее Лобода заявляла, что у нее есть любимый мужчина, но имя его не называла.

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