«Светлана немного глуповата»: пасынок Макеевой высказался о переезде мамы в США

В середине марта бывшая жена Романа Малькова Светлана с тремя детьми перебралась из Словении в США. Многодетная мама обосновалась в Сиэтле, где планирует отрыть художественную школу и выйти замуж.

Ранее отец детей стал бить тревогу, отметив, что детей вывезли в Америку незаконно. Связи с наследниками у него нет никакой.

Накануне старший сын Романа, который с прошлого года живет с отцом и Анастасией Макеевой в Москве, высказал свое мнение о происходящем.

«Единственное, за что я переживаю, так это за братьев и сестру. Светлана немного глуповата, она часто не обдумывает свои действия, поверьте мне на слово, я это точно знаю!» — написал Андрей Мальков в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Анастасия Макеева объявила, что гордится успехам пасынка, который примет участие в Олимпиаде как студент колледжа.

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